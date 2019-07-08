Неизвестный сообщил о «минировании» посольства США в Москве

Москва, 8 июля. Экстренные службы проверяют информацию о возможном взрывном устройстве, якобы заложенном в здании посольства США. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, о «минировании» сообщил по телефону неизвестный.

В правоохранительные органы Москвы поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании посольства США на Новинском бульваре. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, что аналогичный инцидент имел место в октябре 2016 года. Американское посольство было осмотрено группой саперов и кинологов, однако никакого взрывного устройства обнаружено не было.