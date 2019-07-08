Уникальную керамику Пикассо выставят в Москве к юбилею ВДНХ

Москва, 8 июля. Уникальная выставка керамики Пабло Пикассо пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница». Экспозиция приурочена к 80-летию ВДНХ.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на выставке также будут представлены редкие картины русских живописцев. Посетители ВДНХ смогут увидеть экспонаты, хранящиеся в Ульяновском областном художественном музее. Среди них керамические вазы и панно, натюрморты, пейзажи и портреты. Все они созданы в период с конца XVIII века по 1970-е годы.

Среди работ Пабло Пикассо будут ваза «Сова», декоративное панно «Голова быка» и «Танец». Кроме произведений великого мэтра, посетители павильона ВДНХ увидят работы Поленова, Пластова и Верещагина. Все желающие смогут осмотреть экспозицию с 31 июля по 3 ноября.

Выставка пройдет в рамках программы межмузейного обмена «Резидент», сообщает «Вечерняя Москва». Кроме экспонатов Ульяновского музея, на выставке также будут представлены экспонаты Музея Михаила Булгакова, Государственного музея Владимира Маяковского, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также Самарского художественного музея. Вход на выставки программы «Резидент» бесплатный по будням с 11.00 до 15.00, а также в каждое третье воскресенье месяца.