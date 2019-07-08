Эксперт объяснил, как выгодно оформить автомобильную страховку

Москва, 8 июля. Руководитель Федерации автовладельцев России дал интервью об экономии и выгодах при оформлении полиса автомобильного страхования. Сергей Канаев рассказал автолюбителям о всех тонкостях при расчете страхового полиса и максимально возможных выплатах.

Многие автовладельцы до сих пор не понимают, как оформить страховку с максимальной выгодой, несмотря на то, что рынок автострахования существует в России с 2003 года. Автоэксперт считает, что очевидным плюсом при оформлении страховки будет чистая история автолюбителя, то есть отсутствия ДТП. Также популярностью пользуется страхование по месту прописки и выбор франшизы.

Такие финансовые инструменты способны уменьшать стоимость страховки, но при этом налагают определенную ответственность на владельца автотранспорта. Если страховой агент предлагает существенную скидку, то 100% такой вариант будет франшизой, которая в половине случаев вообще не предполагает выплат.

Беспроигрышный вариант для выгодной страховки — это длительное сотрудничество с одной компанией и отсутствие дорожно-транспортных происшествий. Для таких клиентов предусмотрены дополнительные бонусы, что является несомненным преимуществом. Такой способ экономии распространяется не только на рынок автострахования, но и на все финансовые институты, сообщает руководитель общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев в интервью iReactor.