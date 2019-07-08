Эксперты оценили качество жизни москвичей

Москва, 8 июля. Москва занимает лидирующие позиции по качеству жизни населения. В рамках урбанистического форума столицу сравнили с самыми крупными городами планеты.

В пример приводились такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и Шанхай и другие. Минимальным по количеству населения стал Берлин — 3,6 миллиона человек, на первом месте — Шанхай, 26,1 миллиона человек. По официальным данным в Москве проживает 12,5 миллиона человек.

Основные показатели, по которым оценивали города, были доступность жилой недвижимости, уровень благоустройства, развитие транспортной системы и достаточному наличию коммерческой недвижимости. Период исследования был ограничен последними 4 годами, с 2014 по 2018.

Доступным жильем Москва на данный момент не обеспечена и занимает в этом списке 7 место. Лидерами являются Мехико и Нью-Йорк соответственно. Жителям Москвы также не хватает квадратных метров на 1 человека, при том что каждый год строится около 3 миллионов квадратных метров жилья. На конец 2018 года это менее, чем 0,3 квадратных метра на человека, передает ТАСС.

Минимум потребления холодной воды зафиксирован в Берлине (117 литров), на втором месте Москва (133 литра). Также Москва занимает лидирующую позицию по бесплатным точкам Wi-Fi и по количеству видеокамер в городе. Улично-дорожная сеть в Москве достаточно свободная по плотности. По вводу в эксплуатацию дорог столица тоже в лидерах (127,8 километра дорог в 2018 году). Плотность автомобилизации заметно уменьшилась. На тысячу горожан в 2018 году было оформлено менее 317 автомобиля. Средняя стоимость самих автомобилей в Москве тоже не самая высокая по миру — 5 место после Шанхая, Пекина, Сингапура и Сан-Паулу.