Москва, 8 июля. Новость о том, что аэропорт «Шереметьево» повысил заработную плату грузчикам в пять раз в связи с проблемами по обработке багажа, является фейковой. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в июне грузчикам «Шереметьево» начали платить не по 45 тысяч рублей, а по 200–211 тысяч. Операторы грузчиков, по сведениям некоторых средств массовой информации, начали зарабатывать около 290 тысяч рублей в месяц. В «Шереметьево» опровергли данные о зарплате грузчиков в 200 тысяч рублей.

Как рассказала KP.Ru директор по связям с общественностью международного аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова, данные завышены.

Ранее администрация московского аэропорта «Шереметьево» объяснила возникшие трудности с отправкой багажа. В организации пояснили, что скопление багажа вызвано опозданием рейсов, которое, в свою очередь, спровоцировано высокой грозовой активностью. Также в «Шереметьево» опровергли информацию о девяти тысячах не доставленных к месту назначения единицах багажа.

В июне в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что столичный метрополитен поможет аэропорту «Шереметьево» решить проблемы с выдачей багажа. В транспортной прокуратуре состоялось совещание, на котором обсуждались меры по устранению задержек с выдачей багажа пассажирам аэропорта «Шереметьево». Пресс-служба ведомства обещает, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Руководство аэропорта и московского метрополитена договорились о привлечении дополнительных сил. Российская авиакомпания «Аэрофлот» готова помочь «Шереметьево». В прокуратуре отметили, что ситуация находится под контролем. Напомним, что 31 мая пассажиры жаловались на длительные задержки выдачи багажа. Некоторым пришлось ждать свои вещи в течение 3-4 часов. В аэропорту предложили доставлять чемоданы пассажиров по указанному адресу, если задержка с выдачей превышает 30 минут.

Ранее Газета.ru сообщала о больших очередях в терминале D аэропорта «Шереметьево».

Напомним, стало известно, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.