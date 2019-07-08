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Около 360 театральных новинок ждут москвичей в 2019 году

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Около 360 театральных новинок ждут москвичей в 2019 году

Москва, 8 июля. Театры столицы подготовили для зрителей много премьер и всевозможных акций. 

В России 2019 год объявлен театральным. Более 60 премьер было представлено на суд зрителей только за первые несколько месяцев года. Было организовано около девяти тысяч мероприятий, которые посетили 3 миллиона зрителей.

Также поклонники театра ожидают 12 фестивалей, более 50 развивающих программ и других мероприятий. Кроме того, по плану гастроли по городам России и другим странам. За целый год зрители смогут увидеть около 360 театральных новинок.

Пресс-служба департамента культуры Москвы приглашает всех любителей театра изучить премьеры и обязательно посетить их в течении года. Культурный сезон обычно начинается в начале осени и идет до конца весны следующего года.

Планируется организация фестиваля, который посвящен памяти Олега Табакова. В нем примут участие ученики режиссера, продемонстрировав спектакли и мастер-классы. Фестиваль затронет режиссерское, педагогическое направление, а также менеджмент.

 

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