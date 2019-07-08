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Москвичам предлагают пройти платную диспансеризацию

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Москвичам предлагают пройти платную диспансеризацию

Москва, 8 июля. Негосударственные медицинские центры приглашают население пройти платную диспансеризацию, сообщает пресс-служба правительства Москвы. 

При этом такое обследование можно пройти совершенно бесплатно в рамках проекта «Здоровая Москва». Если москвичу потребуются дополнительные исследования, то его направят к узкому специалисту в городскую поликлинику. Данный проект очень популярен среди населения, и некоторые медицинские организации пытаются воспользоваться этим в своих коммерческих целях.

Проект «Здоровая Москва» понравился населению своей доступностью, простотой и обслуживанием. Пройти медицинское обследование организма теперь возможно во многих парках Москвы. Прогуливаясь с семьей на свежем воздухе или катаясь на велосипеде, можно уделить время здоровью. В медицинских павильонах работают профессионалы своего дела. Они знают, что профилактика очень важна, поэтому уделяют время здоровым людям. В распоряжении персонала самое новое оборудование и комфортные условия работы. Качественный осмотр здорового человека занимает всего около часа, что позволяет существенно экономить время.

Медицинские павильоны открыты ежедневно, без перерывов с 8.00 до 22.00. Такой график работы установлен на летний период. Населению доступен полный спектр анализов: кровь, ЭКГ, УЗИ. Также по выходным дням можно будет пройти флюорографическое обследование.

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