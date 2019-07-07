Названы самые романтичные места Москвы

Москва, 7 июля. Власти Москвы назвали самые романтичные места для прогулок и свиданий в российской столице.

На официальном сайте мэра Москвы появился топ-10 самых популярных мест для влюбленных. На первой строчке находится Третьяковский мост.

Сюда приходят молодожены, чтобы повесить свой замочек, символизирущий крепкий брак. Традиция вешать на мосту именные замки появилась благодаря итальянскому писателю Федерико Моччиа.

Если влюбленные в ссоре, то лучшим местом для встречи может стать «скамья примирения» в парке «Кузьминки». На третьем месте находится «Коломенское», за ним следует Братиславский парк. Многие молодожены приезжают в парк «Акведук», чтобы сделать свадебную фотосессию.

Новая традиция появилась в «Саду молодоженов», который высадили на ВДНХ. Жених с невестой высаживают молодые деревца как символ их цветущей любви.

На седьмом месте по популярности находится Аллея влюбленных в Нескучном саду. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть в тихой части парка. Москвичи также оценили романтичную атмосферу сада «Эрмитаж», Булгаковского дома и Соловьиной рощи.