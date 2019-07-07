Гудков не погнушался массовых фальсификаций ради участия в выборах в МГД

Москва, 7 июня. Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков массово сфальсифицировал подписи в поддержку своей кандидатуры и единомышленников от оппозиции, сообщил знакомый с ситуацией источник Федерального агентства новостей.

Оппозиционный деятель Дмитрий Гудков «пролетел» с выборами мэра Москвы в 2018 году. Однако он решил любой ценой бороться за место в Мосгордуме.

Политик не гнушается ничем и готов на фальсификации, что подтверждает соратник Гудкова Денис Шендерович — кандидат в депутаты Мосгордумы от 41-го избирательного округа.

Он отказался от участия в гонке из-за того, что 500 подписей в команде Гудкова оказались липовыми. Шендерович посетовал, что ему не удалось собрать необходимое число подписей в свою поддержку, а «рисованных» автографов он стыдится.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили «фабрику» по подделыванию подписных листов. Предположительно, она находилась в квартире дом на Ленинском проспекте. Туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, но «рисовальщикам» удалось скрыться.

Известно, что кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал в Facebook видеоролик с «фабрикой» по подделке подписных листов в поддержку Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.