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Более 170 вагонов «Москва» появятся в столичном метро до конца года

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Более 170 вагонов «Москва» появятся в столичном метро до конца года

Москва, 7 июля. До конца года в российской столице запустят еще 176 вагонов поездов «Москва», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новых вагонах улучшили интерьер, появилась система мультимедийного информирования. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, первые поезда «Москва» запустили в 2017 году.

В них есть специальные розетки для зарядки смартфонов и планшетов, сенсорные мониторы помогают пассажирам проложить маршрут.

Между вагонами можно легко передвигаться по сквозному проходу. Новые поезда удобны для людей с ОВЗ.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке появились наклейки для отпугивания птиц. В середине июня в Москве стартовали работы по продлению салатовой ветки метро на север.

 

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