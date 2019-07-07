Босоногих людей стали чаще замечать в Москве

Москва, 7 июля. В российской столице становится популярным движение «босоногих» — людей, которые любят ходить босиком.

Медики считают, что ходить босиком по траве и земле полезно. А вот пользоваться общественным транспортом, будучи без обуви, небезопасно.

В столичном метрополитене босых пассажиров могут даже оштрафовать, сообщает «Москва 24». Это связано с тем, что пользоваться эскалатором безопасно только обутым пассажирам.

Моду ходить босыми в Москве ввела американская танцовщица и жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан. Ранее сообщалось, что в столице заработали веранды здоровья, на которых рассказывают об активном образе жизни.