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Босоногих людей стали чаще замечать в Москве

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Босоногих людей стали чаще замечать в Москве

Москва, 7 июля. В российской столице становится популярным движение «босоногих» — людей, которые любят ходить босиком.

Медики считают, что ходить босиком по траве и земле полезно. А вот пользоваться общественным транспортом, будучи без обуви, небезопасно.

В столичном метрополитене босых пассажиров могут даже оштрафовать, сообщает «Москва 24». Это связано с тем, что пользоваться эскалатором безопасно только обутым пассажирам.

Моду ходить босыми в Москве ввела американская танцовщица и жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан. Ранее сообщалось, что в столице заработали веранды здоровья, на которых рассказывают об активном образе жизни.

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