«Лимонадный отравитель» показал, как выбирал своих жертв в Москве

Москва, 7 июля. Злоумышленник Мурат Сабанов, которого СМИ именуют «лимонадный отравитель», показал, как совершал преступления в Москве.

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент. Сабанова в наручниках отвели к тем местам, где он находил своих жертв.

На видео запечатлено, как отравитель в сопровождении следователей и полицейских идет в парк в центре столицы. Он показал, как знакомился с жертвами, как травил их и грабил, передает РЕН.

В уголовное деле фигурирует более восьми отравлений. По некоторым данным, их намного больше. Следствие полагает, что Сабанов знакомился с жертвами в парках, подсыпал в газировку психотропные вещества и угощал новых знакомых.

После того, как пострадавшие теряли сознание, он забирал их деньги и ценные вещи. Одной из жертв отравителя стала журналистка московского издания.

Московский суд арестовал Сабанова до 25 августа, следствие по его делу продолжается. Следователь считает, что данная мера была нужна, поскольку 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии мог покинуть столицу.

Как сообщила официальный предсьавитель МВД России Ирина Волк, от рук Сабанова могли пострадать более десяти человек.