Легковушка врезалась в троллейбус на северо-востоке Москвы

Москва, 7 июля. На проспекте Мира в Москве легковушка врезалась в троллейбус, видео с места ДТП публикует Федеральное агентство новостей.

Авария произошла днем 7 июля на проспекте Мира, 211. Два легковых автомобиля ехали в сторону Московской области и «играли в шашки».

Опасное вождение привело к тому, что в одну из иномарок врезался в автобус. Силой удара машину отбросило в сторону троллейбуса. Два человека получили травмы, их госпитализировали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.