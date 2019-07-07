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Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в середине июля

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Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в середине июля

Москва, 7 июля. Теплая погода вернется в Москву во второй половине июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Новая рабочая неделя не будет теплой, к следующим выходным температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. Пока не стоит доставать теплые вещи, но ветровка может понадобиться.

По данным синоптиков, жара вернется в столичный регион после 15 июля. Столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов, пишет ТАСС. 

7 июля в Москве будет стоять облачная погода, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

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