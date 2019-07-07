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Два самолета в «Домодедово» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Два самолета в «Домодедово» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Москва, 7 июля. Экстренные службы проверяют информацию о якобы заложенных взрывных устройствах на двух самолетах в аэропорту «Домодедово», сообщил источник.

Анонимные сообщения в самолетах, летящих в Ашхабад и в Цюрих, поступили до вылета лайнеров. Правоохранители проверяют полученную информацию, эвакуация не проводилась, пишут Nation News.

С начала 2019 года по России прокатилась новая волна телефонных минирований. Сотрудники правопорядка искали взрывные устройства в десятках аэропортов, на железнодорожных вокзалах после звонков анонимов. Ни один из них не подтвердился.

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