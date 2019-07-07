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Памятники древнего Пскова включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Памятники древнего Пскова включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Баку, 7 июля. Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, решение приняли на 43-й сессии комитета международной организации, которая проходит в Баку.

Председатель комиссии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил российскую делегацию. Он отметил важное историческое и культурное значение памятников.

Вошедшие в список ЮНЕСКО памятники объединяют 17 объектов. В их числе знаменитые Покровская и Гремячая башни, каменные палаты купца Поганкина и другие объекты, пишет ТАСС.

По словам вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, это историческое событие. Она выразила радость, что справедливость восторжествовала. Все участники сессии поддержали решение по псковским памятникам.

Ранее сообщалось, что гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле назвала Россию великой страной. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва и всемирная организация укрепляют отношения.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на ЮНЕСКО в части реализации крупных национальных проектов, связанных с культурой и архитектурой.

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