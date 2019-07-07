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Памятник сверхзвуковому Ту-144 появится в Подмосковье

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Памятник сверхзвуковому Ту-144 появится в Подмосковье

Москва, 7 июля. Легендарный советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 установят перед воротами Летно-исследовательского института имени Громова.

Как рассказал директор интститута Евгений Пушкарский, проект реализуют по инициативе властей города Жуковский в Подмосковье. Он пояснил, что речь идет о самолете, который ранее стоял на статичном стенде авиасалона.

Ту-144 установят к Международному авиационно-космическому салону, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Памятник появится на улице Туполева, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему сверхзвуковой Ту-144 ушел из гражданской авиации. По словам главы государства, эта технология стоит очень дорого. Поэтому было принято решение использовать ее для нужд военных.

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