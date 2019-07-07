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Мутко потребовал уволить иркутского чиновника после скандала со спецтехникой

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Мутко потребовал уволить иркутского чиновника после скандала со спецтехникой

Москва, 7 июля. Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

В СМИ появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в доме главы района. На ролике показали коттедж Худоногова в Нижнеудинске.

В пояснении к видео отмечалось, что работы велись в первоочередном порядке, а простым жителям никто не помогает. Прокуратура намерена провести проверку по данному факту.

Мутко потребовал уволить иркутского чиновника после скандала со спецтехникой

Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, потребовал уволить чиновника. В ходе проверки подтвердился факт использования Худоноговым спецтехники в личных целях, пишет ТАСС.

Напомним, что в шести районах Иркутской области действует режим ЧС. Власти окажут материальную помощь пострадавшим от паводка фермерам.

На данный момент погибли 22 человека, 13 находятся в розыске. Правоохранительные органы контролируют ситуацию в зоне паводка, возбуждено шесть уголовных дел из-за сообщений о мародерствах.

Власти Иркутской области договорились со Сбербанком о льготах для пострадавших от паводка, им отсрочат выплату кредита.

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