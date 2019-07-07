Мутко потребовал уволить иркутского чиновника после скандала со спецтехникой

Москва, 7 июля. Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

В СМИ появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в доме главы района. На ролике показали коттедж Худоногова в Нижнеудинске.

В пояснении к видео отмечалось, что работы велись в первоочередном порядке, а простым жителям никто не помогает. Прокуратура намерена провести проверку по данному факту.

Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, потребовал уволить чиновника. В ходе проверки подтвердился факт использования Худоноговым спецтехники в личных целях, пишет ТАСС.

Напомним, что в шести районах Иркутской области действует режим ЧС. Власти окажут материальную помощь пострадавшим от паводка фермерам.

На данный момент погибли 22 человека, 13 находятся в розыске. Правоохранительные органы контролируют ситуацию в зоне паводка, возбуждено шесть уголовных дел из-за сообщений о мародерствах.

Власти Иркутской области договорились со Сбербанком о льготах для пострадавших от паводка, им отсрочат выплату кредита.