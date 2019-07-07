Пенсионера задержали на нападение с ножом в Москве

Москва, 7 июля. Полиция задержала пенсионера, который подозревается в нанесении ножевого ранения мужчине на Туристской улице в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел 5 июля. На улице нашли мужчину 1976 года рождения с ранением шеи.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Позднее правоохранители органы задержали пенсионера 1959 года рождения, возбуждено уголовное дело, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что подросток в Ингушетии ранил ножом родного брата. По его словам, это произошло во время игры.