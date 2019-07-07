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Флешки на 4 миллиона рублей похитили со склада в Москве

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Флешки на 4 миллиона рублей похитили со склада в Москве

Москва, 7 июля. Неизвестный украл флешки для компьютеров со склада в Москве, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел 5 июля на Дорогобужской улице, склад принадлежит компании, которая занимается продажей телекоммуникационного оборудования.

По данным ведомства, злоумышленник проник на склад, взломал сейф и украл накопители. Общий материальный ущерб превысил 4 млн рублей, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется расследование. Ранее в Москве топ-менеджер одной из столичных фирм лишилась 1,3 млн рублей. Деньги похитили из припаркованной иномарки.

 

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