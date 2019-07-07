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Артисты Большого театра выступят на улице в Москве

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Артисты Большого театра выступят на улице в Москве

Москва, 7 июля. Солисты Большого театра выступят на Театральной площади в центре Москвы. Уличная программа будет бесплатной.

Гендиректор театра Владимир Урин рассказал, что первый уличный концерт артисты Большого театра дали в 2018 году. Его посетили более восьми тысяч зрителей.

В этом году москвичи и гости столицы смогут послушать оркестр, хор и выступление солистов театра, пишет ТАСС. Урин добавил, что сейчас ведутся переговоры с администрацией президента о создании более вместительной площадки.

Руководство театра планирует приглашать на уличные концерты звезд мировой оперной сцены. Выступление состоится в рамках фестиваля «BMW Опера без границ».

Ранее сообщалось, что с нового театрального сезона в Большом театре изменят схему продажи билетов. Зрители смогут найти больше билетов в свободной продаже, а бронирование сократят на 30%.

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