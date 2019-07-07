Собянин рассказал, как должна меняться Москва

Москва, 7 июля. Создание комфортной городской среды иногда требует принимать непопулярные решения, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Такие решения нередко приводят к конфликтам. К примеру, когда властям необходимо было убрать ларьки и рекламу с улиц, создать платную парковку или перекрыть дороги ради ремонта.

«Ты постоянно находишься в конфликте и думаешь, когда же это закончится, когда все скажут: «Вау, ну, в принципе, неплохо», — сказал Собянин, его цитирует RT.

Градоначальник добавил, что во время строительства крупных объектов у москвичей нередко появляется негативная реакция из-за сопутствующих неудобств. Но с момента открытия нового общественного пространства или после полного ремонта все это забывается.

Ранее сообщалось, что на полях Московского урбанистического форума были названы лучшие городские проекты. Власти Москвы наградили авторов лучших проектов в 10 номинациях, в том числе «Город для детей» и «Городской дизайн».