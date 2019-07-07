Лучшие городские проекты назвали на Московском урбанистическом форуме

Москва, 7 июля. Организаторы Мосурбанфорума вручили награды победителям городских проектов в 10 номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лучшие проекты выбирали путем голосования, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. На торжественной церемонии выступил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

В номинации «Городской дизайн» победила команда, предложившая идею реконструкции цеха завода имени Лихачева. Дизайнеры предложили вариант игровой площадки в Парке Горького, они стали лучшими в номинации «Город для детей».

Лучшими в категории «Городская гастрономия» признаны дизайнеры гастромаркета «Вокруг света». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о влиянии города на здоровье человека.

Он отметил, что многие заболевания связаны с сидячей работой, некачественным питанием и стрессом. Однако продолжительность жизни в Москве говорит о том, что горожанам удается справляться с этими проблемами и заботиться о своем здоровье.