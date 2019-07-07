Парк развлечений «Остров мечты» привлечет миллионы туристов в Москву

Москва, 7 июля. Туристический поток в Москве увеличится на 16 процентов после открытия парка «Остров мечты», считает гендиректор компании-оператора парка Амиран Муцоев.

Руководство парка уверено, что за счет новых развлечений в Москву приедет больше туристов. Это будут отдыхающие с семьями, прокомментировал Амиран Муцоев во время выступления на Московском урбанистическом форуме.

После открытия парка заработает новая транспортная схема Нагатинского Затона. Строящийся в Москве «Остров мечты» является первым в России и крупнейшим в Европе парком развлечений.

Ожидается, что он составит конкуренцию «Диснейленду». Первую очередь откроют уже осенью этого года. Ранее сообщалось, что в парке установили гигантский стеклянный купол, площадь всех стеклянных поверхностей составила порядка 30 тысяч квадратных метров.

В парке хорошо продумана система безопасности. Чтобы ребенок не потерялся, ему выдадут цифровой браслет.