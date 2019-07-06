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Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре с дождем в ближайшие часы

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Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре с дождем в ближайшие часы

Москва, 6 июля. В управлении МЧС сообщили, что в ближайшие часы в Москве пойдет дождь, усилится ветер до 15 метров в секунду. 

До 19.00 6 июля ожидается сильный ливень с грозой. Водителей просят снизить скорость и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

Во время воды жителям столицы порекомендовали не находиться рядом с водоемами. Автомобиластам не следует парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Москвичам советуют в неблагоприятные погодные условия находиться в помещениях. Ранее синоптики пообещали, что теплая погода установится в столице в середине июля.

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