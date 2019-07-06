Собянин пригласил москвичей пробежать марафон 22 сентября

Москва, 6 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в Московском марафоне, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства города.

Москвичи могут присоединиться к массовому забегу 22 сентября и пробежать 42,2 километра и 10 километров. Старт и финиш состоятся в «Лужниках».

Маршрут пролегает по набережным города, Садовому и Бульварному кольцу. Для спортсменов подготовят пункты питания с водой и фруктами.

Ранее сообщалось, что полумарафон состоялся в Москве 19 мая. По данным столичных властей, в забеге приняли участие спортсмены более чем из 40 стран мира. Для детей были организованы отдельные трассы.