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Спорт

Собянин пригласил москвичей пробежать марафон 22 сентября

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Собянин пригласил москвичей пробежать марафон 22 сентября

Москва, 6 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в Московском марафоне, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства города.

Москвичи могут присоединиться к массовому забегу 22 сентября и пробежать 42,2 километра и 10 километров. Старт и финиш состоятся в «Лужниках».

Маршрут пролегает по набережным города, Садовому и Бульварному кольцу. Для спортсменов подготовят пункты питания с водой и фруктами.

Ранее сообщалось, что полумарафон состоялся в Москве 19 мая. По данным столичных властей, в забеге приняли участие спортсмены более чем из 40 стран мира. Для детей были организованы отдельные трассы.

 

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