Власти Москвы объяснили появление енотов

Москва, 6 июля. Лис и енотов стали чаще видеть в Москве, это связано с улучшением экологической ситуации в столице.

В столице проходит Московский урбанистический форум. В кулуарах конференции глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский прокомментировал вопрос о нашестии лис и енотов в центре города.

По словам чиновника, животные приходят в столицу из Московской области. Пушных зверьков также видят в Троицком и Новомосковском округах.

«Это говорит о том, что среда стала более благоприятной», — сказал Кульбачевский.

Он добавил, что природа Москвы становится разнообразней, добавилось 118 новых видов столичной фауны. Глава департамента добавил, что за последнее десятилетие исчезли только два вида животных. И это не связано с экологией, резюмировал он.