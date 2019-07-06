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Три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и трамвая в Москве

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Три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и трамвая в Москве

Москва, 6 июля. На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Авария произошла днем 6 июля, в результате чего трамваи маршрутов №3, 16 и 49 задерживались. По данным Twitter-аккаунта столичного транспорта, движение в районе 1-го Нагатинского проезда восстановлено, пишет РИАМО.

В ДТП пострадали три человека, все они были в легковом автомобиле. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на севере столицы произошло ДТП с участием фуры. Два человека погибли от полученных травм.

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