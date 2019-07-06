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Синоптики пообещали потепление в Москве к середине июля

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Синоптики пообещали потепление в Москве к середине июля

Москва, 6 июля. Синоптики рассказали, что теплая погода придет в столичный регион в середине июля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

С начала июля в Москве стоит прохладная погода с осадками. По словам синоптика Александра Синенкова, после выходных в столице будет пасмурно.

Температура воздуха составит 15 градусов тепла. В некоторых районах города будут идти дожди. Столбики термометров 6 июля поднимутся до 19 градусов тепла, 7 июля будет еще теплее.

Ранее жителей столицы пригласили отметить День семьи и любви в 18 городских парках. Для них подготовили большую праздничную программу.

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