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Йога, сапсерфинг и запуск воздушных змеев ждут гостей экопикника в Москве

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Йога, сапсерфинг и запуск воздушных змеев ждут гостей экопикника в Москве

Москва, 6 июля. В столице в субботу, 13 июля, правительством города будет организован пикник. Жителей и Москвы приглашают посетить Серебряный бор с 11.00 до 19.00. Мероприятие будет проходить на территории пляжа №2, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для всех желающих будут проводиться интересные занятия йогой и сапсерфингом (новое направление серфинга, где человек стоит на доске и гребет веслом). Также будет затронута тема экологии в различных конкурсах и викторинах. Участники экопикника смогут запустить воздушных змеев и насладиться чтением книг в специальных зонах буккроссинга. Такие зоны организуют для бесплатного обмена книгами и общения людей.

Серебряный бор в этот день станет площадкой для необычного музыкального приключения. Суть в том, что любой музыкальный инструмент ассоциируется с определенным городом. Например, при звуках саксофона, слушатели представляют Нью-Йорк, скрипка переносит в Венецию, аккордеон рассказывает о Париже.

От станции метро «Полежаевская» троллейбусами № 20 и 21, а также маршрутным такси № 593 можно легко добраться до нужного места. 

Также 8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. Жителей столицы ждут интересные семейные мастер-классы, активные конкурсы, живая музыка и современное искусство. Родители смогут послушать лекции о воспитании детей и выходе из кризисных ситуаций в семье. Для любителей активного образа жизни правительство Москвы подготовило различные спортивные мероприятия.

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