Неизвестный похитил 3 млн рублей из кабинета научного сотрудника в Москве

Москва, 6 июля. Из кабинета научного сотрудника в Москве украли 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Кража произошла в здании, расположенном на Ленинском проспекте. Злоумышленник пробрался в НИИ в ночь на 5 июля. По данным полиции, он взломал дверь, отжал замок сейфа и украл крупную сумму денег.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что у топ-менеджера одной из столичных компаний из салона авто украли 1,3 млн рублей.