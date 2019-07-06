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Неизвестный похитил 3 млн рублей из кабинета научного сотрудника в Москве

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Неизвестный похитил 3 млн рублей из кабинета научного сотрудника в Москве

Москва, 6 июля. Из кабинета научного сотрудника в Москве украли 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Кража произошла в здании, расположенном на Ленинском проспекте. Злоумышленник пробрался в НИИ в ночь на 5 июля. По данным полиции, он взломал дверь, отжал замок сейфа и украл крупную сумму денег.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что у топ-менеджера одной из столичных компаний из салона авто украли 1,3 млн рублей.

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