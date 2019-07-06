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Неизвестные в Москве украли из салона Mercedes 1,3 млн рублей

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Неизвестные в Москве украли из салона Mercedes 1,3 млн рублей

Москва, 6 июля. Из автомобиля Mercedes неизвестные украли 1,3 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 3 июля на улице Большая Полянка. В полицию обратилась женщина, заявив, что она отошла по делам всего на 10 минут. Из припаркованного авто пропала сумка с крупной суммой денег.

Заявительница работает заместителем генерального директора одной из московских фирм. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже, ведется расследование, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что два уроженца Средней Азии украли сумку с деньгами из автомобиля пенсионерки в Московской области.

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