Эксперт рассказал, где москвичи чаще всего испытывают стресс

Москва, 6 июля. Жители Москвы чаще испытывают сильный стресс в общественном транспорте и дома, об этом рассказал вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Эксперт представил результаты опроса, проведенного на полях конгресса Urban Health. Он отметил, что стресс отражается на здоровье человека.

На первом месте оказался общественный транспорт, москвичи испытывают сильный стресс, когда передвигаются по городу не на личном авто. Многие испытывают стресс дома.

Дискофортно горожане чувствуют себя в крупных магазинах, торговых центрах. В пятерке мест, где жители столицы испытывают стресс, оказались государственные учреждения и шумные улицы.

«Видимо, москвичи страдают серьезно от шума, поэтому нужны комфортные городские общественные пространства», — сказал Кирилл Каем, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что столичные власти стараются организовать как можно больше тихих городских зон для отдыха.

Ранее эксперты назвали семь простых способов справиться со стрессом. Если вы страдаете от постоянного эмоционального дискомфорта, вам поможет горячая ванная и травяной чай.