Карту «Тройка» с пандой выпустили в Москве

Москва, 6 июля. Новая карта «Тройка» с пандой появилась в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Выпуск специального проездного посвятили приезду из Китая пары уникальных животных. В этом году также отмечает 155-летие Московский зоопарк.

Тираж карт с пандами составил 10 тысяч экземпляров. «Тройку» с пандой можно купить с 6 июля на всех станциях Кольцевой линии московского метро, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что проездной «Тройка» к концу года привяжут к электронным кошелькам. Оплачивать проезд в городском транспорте Москвы и в некоторых учреждениях департамента культуры станет еще удобнее.