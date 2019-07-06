Два человека погибли в ДТП с фурой на севере Москвы

Москва, 6 июля. ДТП произошло на улице Комдива Орлова в Москве, погибли два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

На севере Москвы столкнулись два автомобиля и грузовик. От полученных травм на месте скончались два человека. Экстренные службы прибыли на место ДТП.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии и выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на трассе М2 проиошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и мотоцикла. Мужчина, который находился за рулем мотоцикла, получил травму головы.