Самый высокий небоскреб в Европе построят в Москве

Москва, 6 июля. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что самый высокий жилой небоскреб построят в столице.

Здание в 104 этажа назовут One Tower. Высота небоскреба составит 400 метров, в нем появится 1500 квартир. По словам Хуснуллина, началось ограждение котлована и стартовали свайные работы.

Власти Москвы считают строительство небоскреба очень амбициозным проектом. Заммэра добавил, что в комплексе «Москва-сити» это будет первая жилая башня, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев поручил разместить в деловом центре правительственный кластер. Этим вопросом займутся профильные ведомства.