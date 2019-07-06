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Самый высокий небоскреб в Европе построят в Москве

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Самый высокий небоскреб в Европе построят в Москве

Москва, 6 июля. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что самый высокий жилой небоскреб построят в столице.

Здание в 104 этажа назовут One Tower. Высота небоскреба составит 400 метров, в нем появится 1500 квартир. По словам Хуснуллина, началось ограждение котлована и стартовали свайные работы.

Власти Москвы считают строительство небоскреба очень амбициозным проектом. Заммэра добавил, что в комплексе «Москва-сити» это будет первая жилая башня, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев поручил разместить в деловом центре правительственный кластер. Этим вопросом займутся профильные ведомства.

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