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Пожар произошел в общежитии на юго-востоке Москвы, жильцы эвакуированы

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Пожар произошел в общежитии на юго-востоке Москвы, жильцы эвакуированы

Москва, 6 июля. Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, на третьем этаже здания загорелся мусор. Сотрудники службы безопасности здания эвакуировали жильцов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Информации о пострадавших на данный момент нет, пишет РИА Новости. Накануне в Новой Москве произошел сильный пожар возле ТРЦ «Новомосковский». На заправке взорвался газ, что спровоцировало пожар.

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