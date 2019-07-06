Пожар произошел в общежитии на юго-востоке Москвы, жильцы эвакуированы

Москва, 6 июля. Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, на третьем этаже здания загорелся мусор. Сотрудники службы безопасности здания эвакуировали жильцов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Информации о пострадавших на данный момент нет, пишет РИА Новости. Накануне в Новой Москве произошел сильный пожар возле ТРЦ «Новомосковский». На заправке взорвался газ, что спровоцировало пожар.