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Проездную карту «Тройка» сделают электронной в Москве

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Проездную карту «Тройка» сделают электронной в Москве

Москва, 6 июля. Карта «Тройка» для оплаты проезда в Москве станет электронной, рассказал старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

Проездную карту могут привязать к нескольким мобильным кошелькам. К концу года «Тройку» свяжут с Apple, Google и Samsung.

По словам Дмитрия Снесаря, это первый мировой опыт по созданию электронного проездного билета неограниченного действия, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли шесть станций метро Филевской линии. Ремонтные работы будут выполнять все выходные. В штатном режиме станции заработают с понедельника.

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