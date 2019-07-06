Совместные точки Сбербанка и McDonald's могут открыть в Москве

Москва, 6 июля. Сбербанк и компания McDonald's до конца 2019 года могут открыть совместные точки обслуживания в некоторых регионах страны.

Как рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, главным вопросом является формат будущих заведений. Представитель крупнейшего российского банка пояснил, что с развитием информационных технологий поток клиентов в отделениях банка снижается.

Поэтому финансовое учреждение планирует привлечь клиентов за счет открытия новых сервисов. Ведяхин добавил, что Сбербанк рассматривает партнерство не только с McDonald's, но и другими крупными компаниями, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что с октября в России планируют ужесточить требования выдачи кредитов для потребителей. Кроме того, Центробанк должен взять под контроль МФО, работающие «полукриминально».