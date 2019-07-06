Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Москва, 6 июля. Дождливая погода и температура воздуха 16-18 градусов ждут москвичей в субботу, об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу в столице ожидается облачная погода, временами возможен дождь. Столбики термометров в Москве покажут 16-18 градусов, в области температура воздуха составит 14-19 градусов.

Кроме того, москвичей ожидает юго-западный ветер с порывами от трех до десяти метров в секунду. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Атмосферное давление в выходные составит 735 мм ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до 9-11 градусов, в области температура составит 7-12 градусов. Сильных порывов ветра ночью не ожидается, однако вероятен небольшой дождь.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на выходных в Москве ожидаются холод и дожди. Синоптики прогнозируют, что в выходные московская погода достигнет «холодного дна», но потом столбики термометров начнут медленно расти.