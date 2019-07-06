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Грабившего пассажиров таксиста-отравителя задержали в Москве

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Грабившего пассажиров таксиста-отравителя задержали в Москве

Москва, 6 июля. Столичная полиция задержала таксиста, который опоил, а затем ограбил своего клиента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился пострадавший. По словам пассажира, таксист предложил ему выпить воды.

После этого мужчина резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил пропажу банковской карты. Подозреваемый списал с нее 16 тысяч рублей.

Задержанным оказался 58-летний уроженец Армении, который живет в Подмосковье. Ведется проверка обстоятельств происшествия, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве кассир обменного пункта взяла у клиента 41 млн рублей, чтобы обменять средства на доллары США, а затем скрылась.

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