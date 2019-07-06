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Шесть станций Филевской линии метро Москвы закрыли на выходные

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Шесть станций Филевской линии метро Москвы закрыли на выходные

Москва, 6 июля. Участок Филевской линии метро закрыли на выходные, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Пассажирам будут недоступны станции  «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». На данном участке производят ремонтные работы.

На сайте мэра Москвы сообщается, что станция метро «Киевская» работает в штатном режиме. Ограничения действуют до 05.30 8 июля, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства «Парка света», который располагается в районе метро «Бибирево».

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