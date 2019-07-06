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Дружелюбная ондатра прогуливается в сквере у Третьяковской галереи

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Дружелюбная ондатра прогуливается в сквере у Третьяковской галереи

Москва, 6 июля. В Москве дружелюбное животное, похожее на ондатру, плавает в фонтане в сквере между станцией метро «Третьяковская» и зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Ондатра прогуливалась у фонтана «Вдохновение» в скверике на пересечении Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков. Как сообщает РИА Новости, животное ведет себя дружелюбно, охотно идет на контакт с людьми, ест с рук.

При этом хозяина ондатры найти не удалось.

Ранее ветеринары назвали главную причину болезней домашних животных в Москве. По их словам, в столице животные чаще всего болеют из-за несбалансированного питания. Неправильное питание приводит к тому, что животное страдает ожирением. У кошек и собак развивается аллергия, дерматиты, мочекаменная болезнь, отит.

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