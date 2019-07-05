В день активного долголетия фестиваля «Добрые люди» участники обсудили туризм для пенсионеров

Фестиваль гражданского общества «Добрые люди» проходит в московском парке Горького с 29 июня по 7 июля. Пятый день мероприятия был посвящен активному долголетию.

Организаторы решили словом и делом доказать: жизнь в пожилом возрасте должна быть насыщенной и интересной. Для разминки они предложили гостям мастер-классы и интерактивы: общение в формате спиддейтинг, шахматные турниры, танцы реггетон, караоке, занятия скандинавской ходьбой и кинопоказы.

В течение всего дня спикеры делились опытом и планами повышения уровня жизни пенсионеров в России. Так, отдельным пунктом программы стала тема организации туризма для граждан пожилого возраста. Участники обсудили, что необходимо для того, чтобы, выходя на пенсию, россияне могли наслаждаться путешествиями. Об организации туров, наборе услуг и опций туристических поездок для пожилых людей рассказала Юлия Жиркова, руководитель проектов туризма и гостеприимства усадьбы Гребнево.



Директор РОО «Сообщество поддержки и развития канис-терапии в России» Мария Мальцева рассказала о специализации своей организации.

«Канис-терапия, то есть лечение, в котором реабилитолог, канис-терапевт, задействует специально обученную собаку, нужна для особых случаев, прежде всего для включения пациента в терапевтическую активность. Ее применяют в реабилитации пациентов, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму, пациентов, у которых депрессия, людей с ДЦП и аутизмом. Словом, для тех граждан, у которых низкая мотивация к общению с людьми, ведь собака способна найти общий язык на уровне невербальных символов», — рассказала Мальцева, добавив, что профессию канис-терапевта на данный момент можно получить и в России.

Психолог Лина Павлова в своей лекции «Старость в радость! Сделаем жизнь наших бабушек и дедушек чуть лучше, чуть светлее!» поделилась опытом того, как можно помочь пожилым людям, как корректно вести себя в обычной жизни при общении с пожилыми людьми или в домах престарелых.

В завершение дня всех гостей фестиваля ждали показы фильмов на военную тематику — «Живые строки войны» и «Маресьев: продолжение легенды».