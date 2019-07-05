Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пожар на газовой АЗС возле торгового центра «Новомосковский» ликвидирован

456
0 Оставить комментарий

Пожар на газовой АЗС возле торгового центра «Новомосковский» ликвидирован

Москва, 5 июля. Пожар на заправке возле ТРЦ «Новомосковский» полностью ликвидирован. Возгорание возникло после взрыва пропана. В результате ЧП пострадали два человека.

О полной ликвидации возгорания сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии в поселение Московский поступило на пульт дежурного в 16.18 по московскому времени.

Площадь возгорания на территории газовой АЗС составила 100 кв. метров. Для безопасности из рядом расположенного торгового центра была организована эвакуация посетителей.

Два пострадавших человека были переданы медикам. В 17.19 пожар был локализован, а в 17.40 полностью ликвидирован.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров