Пожар на газовой АЗС возле торгового центра «Новомосковский» ликвидирован

Москва, 5 июля. Пожар на заправке возле ТРЦ «Новомосковский» полностью ликвидирован. Возгорание возникло после взрыва пропана. В результате ЧП пострадали два человека.

О полной ликвидации возгорания сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии в поселение Московский поступило на пульт дежурного в 16.18 по московскому времени.

Площадь возгорания на территории газовой АЗС составила 100 кв. метров. Для безопасности из рядом расположенного торгового центра была организована эвакуация посетителей.

Два пострадавших человека были переданы медикам. В 17.19 пожар был локализован, а в 17.40 полностью ликвидирован.