Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников «ЗиО-Подольск»

Москва, 5 июля. Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» отпраздновал свой столетний юбилей в День промышленника Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поздравил работников и выразил им благодарность.

Губернатором были отмечены мастерство и труд работников «ЗиО-Подольска», а также выданы награды главам династий завода: Владимиру Ильичу Харчевникову, семья которого продолжает дело уже на протяжении 388 лет, и Николаю Яковлевичу Лощилину, история семьи которого насчитывает 194 года работы на заводских предприятиях, сообщает телеканал «360».

«Уже 100 лет вы делает очень важную работу. Стабильность – признак мастерства. Новые компетенции, новые изделия – это очень важно. Я хотел бы вас поблагодарить», – с такими словами обратился Андрей Воробьев к сотрудникам завода.

По словам губернатора Подмосковья, «ЗиО-Подольск» не нарушает былых традиций, но при этом успешно развивается и принимает на работу молодых специалистов. На данный момент более 300 человек, окончивших вузы в последние три года, были приняты на работу. Также Подольский колледж им. Никулина подписал договор с предприятием, чтобы студенты смогли точно устроиться работать на завод.

Отметим, что «ЗиО-Подольск» производит специальное оборудование для тепловой и атомной энергетики. Кроме того, завод снабжает газовую, нефтяную и химическую промышленность необходимым оснащением.