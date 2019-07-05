Трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на МКАД

Москва, 5 июля. Массовое ДТП с участием четырех машин произошло на Московской кольцевой автомобильной дороге, есть пострадавшие.

Четыре автомобиля столкнулись на 87-м километре внешней стороны МКАД. Машины получили серьезные механические повреждения. Одну из машин закинуло на ограждения. Информация о ДТП поступила в экстренные службы 5 июля в 12.43. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе ребенок.

Видео прибытия на место ДТП воздушной скорой помощи появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей. На кадрах можно увидеть сотрудников Госавтоинспекции, которые ограждают дорогу, чтобы вертолет смог сесть.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием восьми транспортных средств на МКАД на западе Москвы.