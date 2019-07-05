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Росгвардейцы помогли матери найти потерявшегося в Москве сына

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Росгвардейцы помогли матери найти потерявшегося в Москве сына

Москва, 5 июля. Сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося в районе Белорусского вокзала Москвы мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка ненадолго отвлеклась в районе Белорусского вокзала. Небольшого промежутка времени хватило, чтобы ее 12-летний сын затерялся в толпе. Охваченная паникой женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, однако ее усилия были тщетны.

Она обратилась за помощью в дежурную часть вневедомственной охраны по Центральному административному округу Москвы. Приметы потерявшегося ребенка были переданы всем экипажам групп задержания, патрулирующим улицы столицы.

Росгвардейцы помогли матери найти потерявшегося в Москве сына

Спустя четыре часа ребенок был найден сотрудниками Росгвардии. Найденного мальчика доставили в территориальный отдел полиции, где передали его взволнованной матери.

 

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Автор: Катерина Иванова
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