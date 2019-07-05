Росгвардейцы помогли матери найти потерявшегося в Москве сына

Москва, 5 июля. Сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося в районе Белорусского вокзала Москвы мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка ненадолго отвлеклась в районе Белорусского вокзала. Небольшого промежутка времени хватило, чтобы ее 12-летний сын затерялся в толпе. Охваченная паникой женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, однако ее усилия были тщетны.

Она обратилась за помощью в дежурную часть вневедомственной охраны по Центральному административному округу Москвы. Приметы потерявшегося ребенка были переданы всем экипажам групп задержания, патрулирующим улицы столицы.

Спустя четыре часа ребенок был найден сотрудниками Росгвардии. Найденного мальчика доставили в территориальный отдел полиции, где передали его взволнованной матери.