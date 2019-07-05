Семья из Подмосковья с 14 детьми получила сертификат на новое жилье

Москва, 5 июля. Многодетная семья Голубевых из Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на приобретение новой квартиры.

Как сообщает телеканал «360», семья Голубевых в Люберцах — настоящие знаменитости. Юлия воспитывает сразу 14 детей. Не так давно произошел несчастный случай: женщина поскользнулась и сломала ногу. Ей успешно сделали операцию и скоро обещали выписать.

Глава Московской области Андрей Воробьев навестил Юлию в больнице и вручил сертификат на приобретение жилья.

Ранее Голубева встала на учет для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» государственной программы Московской области «Жилище». Полученный сертификат предполагает субсидию в размере 7,4 миллиона рублей. Ее рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.