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Машина сбила людей на обочине в Новой Москве, есть погибший

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Машина сбила людей на обочине в Новой Москве, есть погибший

Москва, 4 июля. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП в Новой Москве: автомобиль сбил людей, стоявших на обочине.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Рассудово. Машина сбила людей, которые стояли на обочине. По предварительным данным, жертвой автокатастрофы стал один человек, еще один пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас на месте работают полицейские.

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Автор: Олеся Волкова
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