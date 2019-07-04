Машина сбила людей на обочине в Новой Москве, есть погибший

Москва, 4 июля. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП в Новой Москве: автомобиль сбил людей, стоявших на обочине.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Рассудово. Машина сбила людей, которые стояли на обочине. По предварительным данным, жертвой автокатастрофы стал один человек, еще один пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас на месте работают полицейские.